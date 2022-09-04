有大馬女神、真人版娜美封號的林明禎，外型甜美身材纖細，2015年開始在台灣演藝圈發展，發過幾張專輯，曾參演偶像劇《我要讓你愛上我》，在台灣擁有一票粉絲支持，Instagram粉絲數高達131萬，今年退租台北豪宅，全心往香港發展。日前她出席電影宣傳活動，緊身上衣凸顯好身材，讓網友看到都暴動了。

林明禎今年4月飛到香港定居，往後工作打算以香港為主，她參演的電影《飯戲攻心》近期上映，與其他演員一同出席新作宣傳活動，親自走訪影院和觀眾們謝票，還有粉絲和他們分享已經看了2、3次，用行動支持他們，林明禎在事後放出當日穿搭照，以素色短版白色上衣搭配橘色窄裙，纖細小蠻腰格外明顯，前凸後翹的S曲線讓粉絲看到噴鼻血。

她曬出在戲院合影的影像，眾人一起喊著電影名字比出手勢，許多影迷更是激動揮舞雙手，可見在場氣氛熱烈，林明禎也曬出一片在大廳跳舞的影片，踩著愉快的步伐轉圈加小跳躍，傲人上圍因動作跟著跳動，一度直逼鏡頭，讓網友看到心癢癢，該貼文湧入8.3萬網友觀看，掀起無數討論：「短短幾秒，我卻看了幾分鐘」、「這是魔鬼的步伐」、「東方美神，完美曲線！真要命」、「大半夜的手機怎麼壞了一直停在這」、「會不會太漂亮」。

而她也在近期分享自己拍攝時的心情：「去年最幸運的其中一件事，就是參與了飯戲攻心電影拍攝，和各位神仙級演員前輩們合作」，也坦言拍攝時自己很緊繃，看電影才發現自己還有許多不足，收到觀眾鼓勵時也給了她許多繼續前進的能量。