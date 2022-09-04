諾斯洛普(Northrop)在1960年代研發出T-38超音速教練機，其可靠的飛行性能獲得美國空軍的肯定，之後以此為基礎，開發出了F-5系列戰機，雖然美國空軍對此不感興趣，但是便宜的單價與簡易的後勤，對於60、70年代的開發中國家卻是理想的選擇。在F-5E戰機服役十幾年後，諾斯洛普公司認為，F-5E還有改良的潛力，這一次將更換更有力的渦輪扇引擎，以及新一代航空電子與雷達，這種全新的改良型稱為F-5G，後名F-20虎鯊(Tigershark)。雖然單價低、性能優，卻沒有獲得任何訂單。

F-20與F-5E 相比，最顯著的變化是從原本2具J85渦噴射引擎，換成1具F404渦輪扇引擎，雖然改為單引擎，但是單具F404的推力比2具J85還多出60%的推力，而且維護成本與維護間隔時間都更為優異。與 F-5相比，F-20換裝與F-18同級的火控雷達APG-67，具有視距空對空能力，當年的F-16A還沒有這個性能。它的飛行極速達到2馬赫，比 F-18的設計速度(1.8馬赫)要稍快，與 F-16 的速度相當。

F-20在體型上與F-5E差不多，甚至還短了13公分，是冷戰時期間世的體型最小4代戰機，它的製造和操作成本也是同時期戰機中最便宜的。當時的美國戰機可分為「大、中、小」三個層次，空軍的 F-15與海軍的F-14是標準的大型戰機， F-18可列為中型戰機，F-16則是輕型戰機。然而F-20比F-16更輕更便宜，這樣的小戰機不會受到美國軍方的注意，諾斯洛普從一開始就主打外銷出口市場。

F-20的數位化座艙，具有2具多功能顯示屏，還有抬頭顯示器。(圖/Northrop)

在卡特政府時期，美國政府提出海外盟友戰機計畫，稱為FX，就是沿用1960年代的成功經驗，向美國的盟友國家提供廉價的輕型戰機，似乎就是為F-20所量身打造的，然而到了1981年，新上任的雷根政府放寬了F-16的出口限制，這是F-20最大的外銷打擊，因為F-16在航程與載彈量上都遠勝過F-20，而且海外用戶會傾向選擇美國軍方也操作的飛機，這樣後勤會有保障，這使得原本有意購買F-20的開發中國家紛紛退訂。唯一可能的海外用戶只剩下台灣，然而當時美國政界的親陸派當道，最終仍以「違反817公報」為由而拒絕出口給台灣。

雖然F-20沒有引進到中華民國空軍，但它的航電遺產有一部份應用到了IDF經國號戰機的研發，經國號的金龍53雷達就源自F-20的AN/APG-67雷達。另外像F-20這種超輕型戰鬥機也在21世紀變得流行起來，因為當今的主流戰機價格持續飆升，1980年代的F-16單價只需2千萬美元，但是如今的F-16 Block70已高達1億美元，不是每個國家買的起。因此廉價戰機雖然功能可能較不全面，但也有自己的市場，比如中國大陸與巴基斯坦合製的 JF-17/FC-1「梟龍」，印度的光輝戰機、韓國與美國合作的F/A-50，都算是F-20的精神繼承者。