家人相處有時總會發生許多衝突。一名爸媽離婚的高中生近日發文抱怨，住在一起的爸爸完全不尊重他的隱私，假日早上7、8點還是會被叫起床，如果鎖門爸爸就會狂敲門，讓他相當困擾。不過許多網友發現，原PO跟爸爸對話時用了「你他X」3字，迅速引發熱議。

原PO在臉書社團「爆廢公社」發文分享自己和爸爸的對話，直呼「…現在的高中生活這麼難嗎…」，疑似是因為他在家裡無法鎖門、沒有隱私，因此和爸爸發生衝突，還因為用了「你他X」3字讓爸爸相當不滿。

一名高中男生抱怨不能鎖門沒隱私，沒想到卻因為用了髒話遭爸爸針對。（翻攝自爆廢公社臉書）

對此，許多網友紛紛回應，「你跟你爸講話時，為什麼要把奶奶抬出來？這麼嗆真的自己花自己的錢出去住，你想上幾道鎖自己可以決定」、「有本事搬出去住就這麼簡單」、「現在小孩講話沒禮貌又沒分寸講了又不聽，滿18歲就放生吧！養兒妨老啊！」

不過也有人指出，「挺好奇那些請板主有能力自己出去住的人，請問你（妳）們在國高中時期，都從來沒有希望自己有隱私權這件事情嗎？一定會有吧！那自己小時候是這樣來的，為啥現在要變成曾經你們討厭的父母？他只是錯在對父親的態度不能用髒話，但既然父母給他一個房間，就是屬於他自己的空間，不管父母也好、夫妻也好、小孩也好，他們可以在屬於自己空間做自己的事，但出了房門就該守家裡的規矩，不太懂不給隱私的家長，越牽制小孩才會越想變壞吧」。

原PO透露，由於爸媽離婚，他現在跟爸爸共用同一間房間，平時爸爸外出工作、兩周才會回一次家，問題是每次假日睡覺時，隔天7、8點就會被叫起床，鎖門的話就會被狂敲門，讓希望能睡到自然醒的他相當困擾。

針對用字問題原PO也回應，不是說他不尊重爸爸，多年吵下來他也沒有嗆過爸爸，只是因為這個禁忌一再被挑戰已經到了極限，他才會忍不住開嗆，更忍不住大嘆，「只能怪我當初選錯邊」。