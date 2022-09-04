美式賣場好市多不時引進許多國外商品，都會引起一番討論，就有民眾分享近日在好市多看見一台義大利進口的健身車，造型設計相當前衛且具美感，但一看到價格忍不住倒抽一口氣，其他網友們也直呼「美要付出代價的」。

一名網友3日在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，在好市多看見一台義大利製的健身車，獨特圓形車體設計相當時尚有型，材質是用碳鋼纖維打造，可抗潮濕及海鹽腐蝕，但要價近37萬元，讓她直呼「這價格我有沒有看錯？現場銷售的人還說是全球最低價！」

好市多開賣絕美健身車，售價近37萬元，店員解說已是全球最低價。（圖／翻攝臉書Costco好市多 商品經驗老實說）

貼文也起網友熱議，不少人笑說「都花了30幾萬還得自己動…很煩欸」、「義大利的設計，果然很美但我還是不愛動」、「我的貧窮限制了我的想像」、「如果能騎出門，這個價錢還是可以的」、「買了這個沒錢吃飯，自然就瘦了！」、「我有多的36萬，我就去抽脂了我」、「突然覺得健身房的會費好便宜」。

也有許多網友想起家中健身車的下場，「用這個曬衣服應該很容易乾」、「衣帽架買便宜的就好」、「家裡不需要這麼貴的置物架」、「有錢人的世界真的不一樣，連衣架都是最頂的…」、「放心，買回來不用一年就會變成衣架了」。