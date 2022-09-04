今年已89歲的影星素珠，在圈內耕耘幾十年，演出過無數人氣電視劇、電影，是相當資深的演員，眾後輩們都暱稱她為「素珠阿姨」。年事已高的她，這幾年淡出了演藝圈，上一回見到素珠阿姨，是她在2018年擔任周遊世紀婚禮的伴娘，但當時素珠阿姨暴瘦還拄著拐杖，走路有些跛，近日因民眾黨主席柯文哲「明明就是素珠，卻演成林志玲」一句話，讓許多人再想起素珠阿姨。

近日中秋佳節將至，中華民國關懷演藝人員基金會於上週發送中秋禮券，素珠阿姨也在可以領取的名單上，不過她未在規定時間內出現領取，據《自由時報》報導，有相關人員表示之前看到素珠阿姨拄著拐杖，推測可能不太方便出門，才沒有到現場領取中秋禮券。

素珠阿姨的個人臉書更新狀態停在今年三月，是分享關於遊戲的，更早一點是新年時，素珠阿姨似乎是在家中，舉起雙手朝鏡頭拜年，身體看起來仍然硬朗，氣色也依然紅潤，她幽默直言：「新的一年大家要記得老娘喔，新年快樂哈哈」。

而素珠阿姨上一次公開現身，是2018年10月「阿姑」周遊跟小10歲老公李朝永為慶祝結婚40周年「紅寶石婚」，舉辦了世紀婚禮，現場眾星雲集，而她的伴娘團也非常吸睛，已當年85歲最年長的素珠為首，還有82歲的紀露霞、74歲的王滿嬌、69歲的吳敏、67歲的張琍敏等，伴娘們都穿上大紅色亮片禮服，力挺周遊。當時素珠出場時，身形不但消瘦很多，且行走起來一跛一跛，需要靠拐杖輔助，但她仍堅持出席，還堅持放下拐杖慢慢走紅毯，是當晚最感人的一幕。