府城市容新氣象！2022年國家卓越建設獎近日頒發，府城台南市以台灣舊都的歷史氣息，依然在環境文化、永續創新等建設上成就卓越，勇奪全國最多的36座獎項。台南大家長黃偉哲興奮地在臉書分享這份榮耀喜悅，並貼出「新營鐵道文化園區」、「河樂廣場」、「安平運河金色流域」、「安平大魚的祝福」等獲獎建設，讓市民朋友們同感在地榮光。

黃偉哲今(4日)在臉書分享捷報：「台南建築、全國第一！今年台南勇奪『2022年國家卓越建設獎』36座獎項，獎項數榮登全國第一！與您共享，台南的殊榮。我們在台南，繼續拚！」並標註「偉大的城市」、「是你我青春的歌詩」。

他特別在留言區分享了幾個代表性的建設，包括「新營鐵道文化園區（2021最佳環境文化組金質獎）」、「河樂廣場（2021永續發展組銀獎）」、「安平運河金色流域（2020台灣景觀大獎、2021建築園冶獎）」以及附隨的裝置藝術「安平大魚的祝福（2020 IESA美國國際照明設計大獎）」等。

網友粉絲也來齊賀：「五告讚啦」、「臺灣隊，臺南，黃市長，加油」、「好美麗」、「雖然暑假結束，還是歡迎大家來台南走走！」、「大台南紮實成長，就是不一樣！」。