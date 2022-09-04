總統蔡英文3日在「總統與高中生面對面論壇」中，與200位青年對談。但是同日民進黨台北市長參選人陳時中「北市公廁免治馬桶」政見宣傳影片，惹出偷窺爭議，引來不少批評，影片也緊急修改。媒體人吳子嘉表示，蔡英文已經豁出去了，她現在真正關心的是台北市長、桃園市長的選戰要贏，就連陳時中「偷窺」廣告出問題，她還是跟陳時中同台演出。

針對蔡英文與200位青年對談，吳子嘉4日在《董事長開講》網路直播節目中認為，蔡英文已經豁出去了，她現在真正關心的是台北市長、桃園市長的選戰要贏。她本來27日要在桃園重兵壓陣，想在桃園楊梅「殲滅」鄭寶清，結果沒想到栽跟斗，《董事長開講》直播節目搞一個110萬點閱的成績出來，把她搞昏了，甚至認為《董事長開講》三本柱把蔡英文洗了一次臉，她現在應該不敢去桃園了。

吳子嘉覺得，蔡英文現在比較關心台北要贏，就連陳時中「偷窺」廣告出問題，她還是跟陳時中同台演出，甚至寫文章幫他「贊聲」，因為想要台北贏，她知道桃園已經丟臉了。