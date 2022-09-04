玉米筍變糯米筍？有男子在臉書分享家中特殊玉米筍照片，照片中男子撥開玉米筍後，玉米筍本體上竟然附著一小塊、一小塊灰白色像是石頭大小的瘤狀物，因此，男子上網求問「還能吃嗎？」；雖然不少網友表示「好像被霉菌污染」、「被外星人污染了」，但有網友表示原PO賺到了「這是美食」、「墨西哥松露」。

一名男子在臉書社團「爆廢公社二館」發文，並上傳3張照片，照片中男子將玉米筍撥開，玉米筍上長著多顆灰白色像石頭大小的瘤狀物，附著在玉米筍本體上；原PO也在貼文寫下「我的玉米筍怎麼了，能吃嗎？」。

男子剝開玉米筍，看到一顆一顆「灰白色腫瘤物」求問「能吃嗎？」，網友表示這是「墨西哥松露」。（翻攝自臉書爆廢公社二館）

貼文一出，網友紛紛留言表示「好像被霉菌污染」、「被外星人污染了」、「感覺快變糯米筍了」、「感覺是平常有在健身的玉米筍」、「好像長壁蝨的玉米」、「受到放射線污染了，看看附近微西弗有無超標」、「沒多少錢，還是別吃，等等吃吃死」、「吃完，我們七天後見」。

不過另外有網友則表示原PO賺到了，認為「這是好東西喔」、「好貨」、「好東西，聽說很美味」、「這個很貴，你去估狗」、「墨西哥松露」、「這是美食」、「玉米黑穗箘，可食用，當做香菇煮食」、「這可是珍饈」。

據了解，因為「玉米黑粉菌」寄生在玉蜀黍屬或類蜀黍屬植物上、引發玉米筍黑粉病所造成，而玉米黑粉菌中的「蛋白質、胺基酸、脂肪酸」等營養成分高。此外，玉米筍感染「玉米黑粉菌」不含毒素，但玉米粒的外膜必須完整，若外膜破裂則可能感染細菌、產生毒素。