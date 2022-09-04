颱風天許多人都會特別準備生活用品以備不時之需。一名網友表示，自己趁機使用了全聯線上購的「小時達」，採買吐司、雞蛋、豆腐等食品，沒想到外送員抵達時他才發現，點的5樣商品中只有一個「購物袋」順利送達，讓他超傻眼！

一名網友透過全聯APP訂購商品。（翻攝自我愛全聯-好物老實説臉書）

原PO在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文表示，因為外面下雨不想出門，他用全聯線上購物的小時達買了點東西，原本想說颱風天有部分商品缺貨也很正常，「沒想到全部的東西都把我退了，剩下一個購物袋！然後我就收到了一個購物袋！」

網友買了吐司、麵包、豆腐等5樣商品，結果只收到購物袋。（翻攝自我愛全聯-好物老實説臉書）

對此，許多網友紛紛笑說，「買了颱風天的空氣，要收好」、「我以為這是個故事，還真的是一個事故」、「我剛為了買青菜下單一堆東西，結果菜全部缺貨，只來其他硬湊的東西。本來有點生氣，但看到你只來一個購物袋，我突然覺得我好幸運」、「太慘了，笑到流淚」、「如果這筆的扣款是2元+運費，我應該會氣炸！」、「外送員在送這一單的時候一定特別仔細很小心，因為根本看不到東西，深怕會壓壞或掉了…」、「風雨這麼大～還出車送！這份心無價」。

原PO則透露，之後他還是因為太不爽而進行客訴，官方回應會幫他把2塊錢的購物袋刷退，「這2塊錢能讓大家這麼開心，也是值得了！」