（取自徐定禎臉書）

距離年底縣市長選舉越來越近，各候選人也趁假期勤走基層。民進黨苗栗縣長參選人徐定禎4日在臉書表示，他的最佳輔選員、也是最強後盾，「就是我的太太」。

徐定禎提到，他太太幾天前才因為聲帶發炎，在行程空檔急忙去領藥打針，他看在眼裡非常心疼，叮囑要好好休息，「太太卻擔心我太累，笑說她會少講話要我放心」，就跳上車繼續跑選舉行程。

徐定禎直言，歷經幾次大選，其實太太起初並不完全贊成他再投入選戰，因為心疼為選舉操勞，這些他都明白。但為了苗栗的改變，「我必須一次次站出來」，因為是大家口中艱困選區的苗栗國，才更該繼續扛起責任，抓住每個能夠翻轉苗栗的可能。

徐定禎為了改寫苗栗歷史，最後決定再奮戰下去。苗栗18鄉鎮、每天都有跑不完的行程，早出晚歸是夫妻的日常，在行程中相伴的時間甚至比在家還長。有時候太太還會比他早起，天還沒亮就開始跑一天的行程，為的就是把握每一分一秒、盡力爭取每個鄉親支持。

徐定禎感動說，太太總是穿著一件寫著「徐定禎太太」的白色上衣，代表他握住更多鄉親們的雙手，一遍遍向鄉親們問好、一次次把苗栗人牽起來。「我想謝謝我的最佳輔選員、也是最強後盾，吾餔娘楊士儀」。