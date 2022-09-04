總統蔡英文3日在「總統與高中生面對面論壇」中，與200位青年對談，蔡英文呼籲全民動員催票，期盼能催出965萬張同意票，讓18歲公民權修憲案過關。前民進黨立委郭正亮認為，蔡英文跑去跟高中生聊天，根本是為了18歲公民權，算是選舉活動。

郭正亮4日在政論節目《TVBS戰情室》中表示，蔡英文最厲害就是，講了很多抽象的話，講完了也不知道她的立場。若要真正討論國政，當然要去開記者會，因為那些跑第一線的記者，最了解目前正發生的具體問題。蔡英文跑去跟高中生聊天，哪裡是在面對國政，高中生又不知道很具體的狀況，她只是泛泛地跟高中生聊天，這根本是為了18歲公民權，是選舉活動，哪裡是國政座談會。她在想的是2024年18歲有投票權，修憲在下個會期有機會推動，整個腦袋都是在想選舉。

針對一位建國中學學生提問，關於廢死的議題，蔡英文表示，國家制度能提供足夠的安全，不需要依賴非常嚴厲的刑罰來嚇阻犯罪。立委陳玉珍認為，蔡英文並不是在選舉，她已經是總統，是有實權的人，五院她都掌握了。所以對於廢死這個議題，蔡英文要明確表態，如果不支持，應該要修法。但政治人物的最高境界，就是講得讓大家聽不懂。