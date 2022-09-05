下周就是中秋佳節，阿秋餐飲集團旗下的「阿秋大肥鵝」餐廳為搶食中秋送禮商機，今年與法雅攜手合作、選用有「動物界橄欖油」美稱的鵝油，推出「鵝油」蛋黃酥禮盒搶市，推出以來頗受企業送禮市場的青睞；還有老饕最愛的秘製滷味商品，如滷花生、滷鵝翅、滷鵝掌等保冷袋組合禮「網購商品」，送禮自用兩相宜。

阿秋大肥鵝今年中秋送禮選擇多元化，如人氣商品「蘿蔔糕禮盒」，以及「醬料禮盒」選用鵝油金蔥及XO醬組合，香氣濃郁，簡單料理就好吃；還有一食拌嗑與阿秋大肥鵝聯名的系列「乾拌麵」，口味有XO椒麻麵&鵝油金蔥麵可供選擇。

阿秋大肥鵝餐廳以肥嫩噴香的肥鵝及豐富多變的佳餚，在台中餐飲界屹立至今近20年。阿秋餐飲集團看好14期鄰近11期商圈潛力，不僅有超人氣的洲際棒球場，台中漢神購物中心也正如火如荼興建中，預計2025年開幕營運。

此外，樓高24層的「洲際W」新建案預計今年底交屋，預期將有上千位新住民陸續入住，加上緊鄰74號快速道路，阿秋餐飲集團超前部署，將阿秋大肥鵝搬至洲際棒球場旁與集團「好運來洲際宴展中心」毗鄰而居，取名為「阿秋大肥鵝洲際花園餐廳」。