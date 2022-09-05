年底進入九合一大選，國民黨在台中市東南選區提名的林霈涵，可說是從政資歷最豐富的「新人」。本名「林珮涵」的她擔任過兩屆市議員，八年前意外落選，服務處不曾關門過，這次以新名字「林霈涵」再出發，力拚東南區藍營第三席！

林霈涵與母親林張久美、妹妹林佩樂合計有近30年的議員資歷，「女人撐起一片天」，在台中政治家族中無人能出其右。

林霈涵說，2014年意外落選讓她心情沮喪，花了很長的時間調適心情，失去2018年再戰的先機。不過，她強調，八年來不斷檢討、沉澱與學習，組成更堅實服務團隊，使她更具勇氣、踏著堅定的步伐，承繼母親為民服務志業，喊出「林霈涵再出發」。

林霈涵說，無論是林「珮」涵或是林「霈」涵，「我還是那個由善心出發、以誠懇待人、用熱忱服務、求圓滿達成選民託付的林霈涵」！她說，在沒有議員身分的八年裡，只要里鄰長或市民反映的意見，她與團隊一樣會去尋求資源奧援，如請同黨籍的議員協助，2018年地方選舉國民黨重返執政，她擔任盧市府的市政顧問，更能直接向市府反映。

林霈涵說，八年來服務處並未關門、服務未打烊，支持者們不離不棄多所鼓勵，讓她得以在沒有資源挹注的狀況下，苦撐至今再出發，給她莫大勇氣與鼓勵，讓她有信心再續家族女力擔任七屆市議員近30年情緣。

林霈涵認為，台中市長盧秀燕與市府團隊四年來的市政建設成績，取得市民廣泛支持與信任，「相信盧市長可以順利連任，並且成為藍營最強的母雞」，期望在盧市長的提攜與帶領下，讓她順利重返市議會。

地方人士表示，老台中人對於林霈涵的母親林張久美、妹妹林佩樂及林霈涵本人都不陌生，但這些年來東南區新興建案不斷推出，引進大量的外來移居人口，林霈涵現階段最重要的競選工作，應該是把家族數十年來在地方服務事蹟，以及她個人的為人處事，讓東南區民眾了解，進一步取得選民信任，更有利於未來的選情。