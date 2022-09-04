台灣賽車教父廖老大（廖志賢）5月跨行成立手搖飲品牌「阿娘喂！廖老大」，全盛時期台灣加盟店達531間，卻因品質參差不齊頻傳難喝，廖老大一氣之下暫停加盟，更在直播中公開點名桃園觀音新生店、桃園中正店和三重文化北店是最難喝的前3家。對此，三重文化北店感到心寒，爆料廖老大「根本沒有來過我們三重文化北店」。

三重文化北店昨（3日）在臉書粉專表示，被廖老大公開點名難喝後，收到雪片般的批評和關心，連房東都打來問他們是否得罪人，「為什麼連直播廖老大也點名你們？是要讓你們不能經營嗎？就算茶有問題也不用公開鬧得沸沸揚揚吧！應該私底下開加盟主會議檢討。」

三重文化北店感到無奈和難過，為了解釋清楚，特地發這篇文，表示廖老大痛批某些加盟店難喝的新聞，導致所有加盟店生意一落千丈，他們因不捨心血白費，在私人加盟主群組有不恰當的發言，被有心加盟主截圖爆料，因此被廖老大記號點名，「這一點我們承認錯誤。」

三重文化北店接著表示：「不管廖老大有沒有喝過我們的茶，他確實當天根本沒有來過我們三重文化店」，且就算真的找人來買過、感到難喝，廖老大卻不點名偷工減料的店家，而是批這三家店，感嘆網路言語霸凌和酸民的鍵盤殺手很可怕，「文化北店確實無法經營了，超過200萬我們認賠，我們想好好過生活，而不想這樣被指指點點。」

三重文化北店加盟主心寒地表示，原料、飲料做法都有按照公司規定，不惜倒掉超過時間的茶與食材，有監視器為證，也有到台中總部上課並取得開業資格，器具更砸60萬以上買最好的，就是希望能永續經營。

「我們的用心努力被狠狠公開踐踏，不管您們怎麼看待這新聞，最後就是把店裡面食材賣完為止」，三重文化北店加盟主無奈感嘆，當初是因為喜歡廖老大的理念等才加盟，認為絕不會有錯，如今卻發生這樣的事情，令他們意想不到，「今天我們一切都按照總部規定做事，還得要讓身為老闆親自砲轟欽點為最難喝的三家店之一，那也只能說我們盡力了！」