血型分成A、B、AB、O，與健康有所關連嗎?研究人員在查看了50 項關於基因與缺血性中風之間的研究後，真的發現某些血型有比較高的中風機率。

新阿特拉斯(New Altas)報導，美國馬里蘭大學醫學中心(University of Maryland Medical Center)的史蒂文•基特納(Steven Kittner)組織的研究團隊，從18~59歲的人群，對1.7萬名中風患者，和 60萬名健康人之間的做出遺傳差異對照，發現在一種特定的基因變異上與早發性中風的高風險相關，而這個基因又決定了人的血型。

所謂血型，是指紅血球表面的抗原，分成A型抗原與B型抗原，A抗原就是A型血，B抗原就是B型血；有些人的紅血球同時具有AB抗原，那就是AB型血，有些人的血球表面則沒有抗原，就是O型血。

研究結果顯示，與其他血型的人相比，A型血的人在60歲之前發生中風的可能性要高出16%。，而O型血的人患早期中風的可能性最小，比其他血型(B、AB)相比，平均中風率降低了約12%。不過，在60 歲之後，不同血型之間的中風風險則看不出差異。

雖然這個結論，聽起來好像對A型血比較不利，但是風險是相對的 ，不易出現早發型中風的O型血者，也更容易出現嚴重的出血事件。

基特納說：「我們並不清楚為什麼 A 型血的凝血風險較高，推測是與血小板和血管內襯細胞，以及其他循環蛋白質等凝血因子有關。我們顯然需要更多的後續研究，來闡明中風風險增加的機制。」