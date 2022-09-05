根據《網路溫度計》「2022選戰溫度計，為台灣讚聲」官方網站公布的除六都以外，最新縣市長預測當選率，其中新竹市長方面，國民黨林耕仁以34.3％領先，民眾黨高虹安34.1％第二、民進黨沈慧虹31.6％第三；令人意外的是，林耕仁、高虹安兩人呈現緊咬的局面。

根據《2022選戰溫度計》最新預測當選率，截至4日早上11點，2022年九合一大選預估選舉人數近1930萬人，首投族預估76萬人。基隆市當選率︰國民黨謝國樑32.3％、民進黨蔡適應32.0％、時代力量陳薇仲20.4％、無黨籍黃希賢15.3％；新竹市︰國民黨林耕仁34.3％、民眾黨高虹安34.1％、民進黨沈慧虹31.6％；嘉義市︰國民黨黃敏惠56.2％、民進黨李俊俋43.8％；新竹縣︰國民黨楊文科57.1％、民進黨周江杰42.9％；苗栗縣︰國民黨鍾東錦27.8％、國民黨謝福弘27.4％、民進黨徐定楨25.5％、時代力量宋國鼎19.4％；彰化縣︰國民黨王惠美52.4％、民進黨黃秀芳47.6％；南投縣︰國民黨許淑華58.5％、民進黨蔡培慧41.5％。

雲林縣︰國民黨張麗善52.6％、民進黨劉建國47.4％；嘉義縣︰民進黨翁章梁63.9％、國民黨王育敏36.1％；屏東縣︰民進黨周春米49.2％、國民黨蘇清泉30.9％、時代力量詹智鈞20.0％；宜蘭縣︰國民黨林姿妙40.0％、民進黨江聰淵36.3％、民眾黨陳琬惠23.7％；花蓮縣︰國民黨徐榛蔚56.2％、民進黨Kolas Yotaka 43.8％；台東縣︰國民黨饒慶鈴59.3％、民進黨劉櫂豪40.7％；澎湖縣︰國民黨賴峰偉40.5％、民進黨陳光復40.2％、無黨籍葉竹林19.3％、金門縣︰國民黨楊鎮浯43.7％、無黨籍陳福海38.9％、無黨籍李應文17.4％；連江縣︰國民黨王忠銘38.8％、國民黨曹爾元38.2％、民進黨李問22.9％。