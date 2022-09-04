（沈慧虹臉書）

民進黨新竹市長參選人沈慧虹今在臉書表示，帶著30年公務員行政經驗，頭一次參選。從與在地民眾互動到講述理念的「慧虹開講」，還有與幕僚的政策腦力激盪，謝謝民視記者佩樺跟著她跑了一整天行程。透過這些選舉幕後花絮，希望讓市民朋友更加認識她！

沈慧虹也強調，很驕傲有把自己認為對的事，堅持做好也堅持做對。接下來，也請市民朋友繼續「相信我、跟著我」。

另外，2022最後一場仲夏藝文季，沈慧虹高興表示，雲門舞集終於來了！歡迎今晚來到市府前廣場的大朋友、小朋友，不用去台北，就能看到享譽國際的雲門舞集精彩演出，度過像夢一般的夜晚。

沈慧虹說，「仲夏藝文季」是我們這7年多來，送給大小朋友最藝文的禮物，每年夏天都有國內最頂尖藝文團體，把最精湛的演出帶到新竹市、送到市民眼前。

她回憶兒時，在農村長大，要看到這些演出簡直天方夜譚。直到求學離開家鄉，才開始遇見電影、文學、表演藝術。到了新竹市，我們克服困難，把藝術帶到市民眼前，因為這是她所堅持「做對的事」。

沈慧虹強調，執政者每天的工作，是在努力解決問題、花時間找方法，為的都是要讓市民擁有更好的環境。「也期待你我都可以更關心、同理身邊每個人的不同」。