深圳疫情漸獲控制，深圳市衛生健康委二級巡視員林漢城4日晚間表示，4日0時至12時，深圳新增本土確診和無症狀感染者共28例，社會面新增病例已明顯下降，將從5日0時起採取分級分類管控措施，適度放寬管控。

新浪財經報導，根據深圳最新公布措施，5日起最新管控如下：一，9月2日～4日期間，以街道為單位，如連續三天無社會面陽性病例，解除臨時管控措施，實施常態化管理。

二、9月2日～4日期間，以街道為單位，如出現社會面陽性病例，則從最後一個社會面陽性病例出現的日期起，臨時管控措施往後順延三天，在此期間如連續三天無社會面新發陽性病例，則實施常態化管理。

三、鑒於福田區南園街道社會面新發陽性病例較多，風險較高，繼續實施中風險區管理，時間從9月2日0時起算。

深圳連日確診增加，該市福田區、羅湖區、南山區等6個區於3日～4日進入封閉式管理，範圍包括社區小區、城中村、產業園區等，公車、地鐵暫停營運等，並開展兩輪全員核酸檢測，其涉及影響人口超過1,100萬人。