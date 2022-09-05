陽明海運（2609）今（4）日表示，有關近日媒體以「陽明海運決策效率太差」或「非海運專業」等報導，與公司董事會決策相關事項，因與事實不符，澄清三點說明：

1. 董事會為陽明海運最高決策單位，本諸公司治理之精神，公司董事會成員組成多元化，董事背景包含法律、財務、會計、經濟等專業，以完善發揮領導公司重大決策之功能，特定媒體單以董事會有無海運專業背景之主觀評論，顯然誤解董事會組成本應涵蓋各項職能，且貶抑本公司董事會專業，公司深表遺憾。

2. 國際貨櫃市場供需、環保法規，船噸供給等變化迅速，為妥善因應風險，公司各董事均本於職責提出建言，相關議案均配合本公司中長期業務發展規劃進行。

以造船策略布局而言，公司持續關注造船市場、能源發展趨勢、配合THE聯盟營運、本公司航線業務拓展需要、船齡與船型最適配置及國際環保法規等因素綜合考量，並密切與董事會溝通討論最適船舶更新計畫。

各公司船隊規模與市場規模迥異，以其他公司提前造船或購置二手船，強加予本公司比較並無實益，且本公司善用現行營運船隊規模，近兩年營業利益率表現在貨櫃同業間名列前茅，媒體未了解本公司董事會議事具體討論內容，即以效率不彰評論，與事實不符。

3. 公司董事會以風險管控之角度出發，強調建立完整之內控制度，以利經理部門後續業務運作順暢，當無媒體報導僅重視防弊造成讓經營團隊掣肘一事。