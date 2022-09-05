大陸上海市一名李姓女子近日拿著人民幣160萬元（約新台幣710萬元）面額的「定期存款單」去銀行領錢，不料卻被工作人員驗出是假存單。經過警方一番調查，王姓丈夫坦承，自己近年投資失敗，借了不少錢，只好挪用家中存款，但又害怕妻子發現，才會在網路上花錢請人偽造存款單。

綜合陸媒報導，最早發現假存單的是中國郵政儲蓄銀行遼源西路營業所工作人員倪世雯。據她回憶，當時李女士急匆匆地來到櫃台前，要求盡快將存單上的160萬元人民幣以現金形式取出來。由於是大額存單，工作人員習慣性地檢查了一下存單的真偽，沒想到竟發現了異常。

倪世雯說明，「我們拿到存單，要先用鑑別儀器驗證它的真偽，然後發現她這張存單的字體比較模糊，因為正常的存單字體是很清晰的，但它非常模糊，肉眼可見。還有她那張存單，摸上去非常光滑，正常存單是略微有點兒粗糙的，它是太光滑了，這兩點讓我們覺得這兩張存單有問題。」

牽涉到160萬元巨額存款，銀行工作人員不能馬虎了事，於是立即對2張存單進行覆核，結果發現系統裡沒有關聯存單的任何信息，由此判斷2張存單上的編號和金額應該都是偽造的，當下立即報警。被告知存單是假的，李女也驚訝不已，趕緊解釋這2張假存單，是老公最近剛給她的。

眼看事情敗露，王男只得如實交代，原來近幾年他幾乎所有的投資都失敗，不僅沒有賺到錢，反而還欠下不少外債，只好無奈地瞞著妻子，將存在銀行的160萬理財定期存款偷偷地拿了出來，而為了不讓妻子起疑心，他特地在網上花了2000塊錢，找人製作了2張160萬元的假存單，希望能暫時瞞一段時間。

雖然王男製作假存單，只是為了欺瞞妻子，並無騙取他人財產的故意，但偽造銀行存單行為已涉嫌偽造金融票證罪，遭楊浦警方依法採取刑事強制措施。與此同時，楊浦警方正根據線索，對造假人員開展追查，案件正在進一步處理中。

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