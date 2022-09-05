Netflix共同創辦人海斯汀一個人出現在Zoom視訊訪談畫面中，他在兒子童年時期的房間裡，早晨的光線朦朧照亮樸素的閣樓，這個背景是疫情期間Netflix內部很熟悉的會議場景了。

在這個七月早晨，對於好萊塢聯手起來對付Netflix、要把它拉下串流寶座，海斯汀似乎一派安然。

從容的海斯汀說：「人們忘記了，競爭一直都是很激烈的。我的意思是，亞馬遜跟我們一樣在二○○七年開始做串流，所以我們已經跟亞馬遜競爭了十三年。」

不過，許多與Netflix有業務往來的人說，Netflix很清楚，競爭威脅升高了。為一齣知名Netflix影片擔任主創及製作統籌的人士說，尤其是迪士尼，它進軍串流引發了躁動不安的氣氛，而且瘋狂撒錢只求能簽下最頂級的創意人才。

雖然氣氛改變，但有很多原因讓海斯汀仍然保持自信。全球疫情之下，電影院關門，音樂會和各式表演節都停辦，職業運動賽事也喊停，Netflix取得動能，一躍成為在家娛樂、擺脫無聊的首選。它的節目也進入這種時代精神，無論是聳人聽聞的紀錄片如《虎王》、從桌遊發想出來的搞怪實境秀《勇闖岩漿陣》，或是令人腎上腺素飆高的動作影集《驚天營救》。Netflix甚至在二○二○年獲得一六○項艾美獎提名，超越地位非凡的HBO電視台，也在奧斯卡嶄露頭角，背後撒下大筆宣傳支出。

看不見的病毒肆虐全球時，訂閱者蜂擁群聚到這個平台上尋求娛樂避風港，Netflix的護城河到底有多深就顯現出來了。光是二○二○年前六個月，增加的訂戶數跟二○一九年全年一樣多，不過火熱的成長率在二○二○年夏天就趨緩了。當年度前九個月的業務量提升二五％，營收增加七三％。除了迪士尼以外，其他串流對手都在這個新環境奮力試圖站穩腳跟，但是Netflix穩坐龍頭，它在電視界生了根。對數百萬消費者來說，Netflix變成電視的同義詞。海斯汀跟過去二十幾年來一樣繼續宣揚創新文化，讓Netflix勝過百視達那樣更大更強的競爭者。「我也有信心，現在我們能帶給會員更好的服務，我們能提供的會比HBO或迪士尼更好。」海斯汀說：「因為不管HBO或迪士尼要做什麼，都會被內部過多的流程給拖慢腳步。」

回顧二○一七年夏天，未來還沒有那麼明朗。

當時迪士尼董事長及執行長羅伯特．艾格對投資人說，他打算把旗下熱門影片從Netflix手上拿回來，留給自家將在二○一九年推出的隨選即看服務，著名媒體分析師預測到海象即將改變，其他媒體公司也隨後跟上來了。之前起起伏伏的Netflix股價應聲下跌。不過，震驚華爾街的消息，在Netflix內部卻幾乎沒引起什麼漣漪。它的回應是：迪士尼，你怎麼會拖了這麼久？

有個前任高層主管說：「Netflix的感覺是，這些進入者是一定會出現的，而且愈多愈好，因為網路電視比線性電視來得好。新的串流服務推出，一直都被視為更有可能是擊潰Netflix的最後一根稻草，比傷害它還嚴重……而且狀況似乎真的是這樣。」

但這並不表示Netflix沒有做出回應。迪士尼宣布推出串流平台之後不到一星期，串流巨頭Netflix宣布跟ABC王牌製作人珊達．萊梅斯簽下為期數年的合約，她曾製作強檔影集《實習醫生》《醜聞》，並擔任《謀殺入門課》執行製作。這筆合約酬勞高達九位數，有兩個知情人士說，超過一．五億美元。

萊梅斯宣布跟Netflix簽約時，提到薩蘭多斯：「他了解我尋求的是什麼—Netflix具有相當突出的創新意識，提供了獨特的創意自由和瞬間的全球觸及力，讓創作者有機會進入一個充滿活力的說故事新場域。」

薩蘭多斯對內容部門的長期同事霍蘭德說，他希望能和萊梅斯談成一筆整體協議。他知道這一天是無法避免的，因為電視台以長期合約網羅了頂級創作者，愈來愈不願意讓他們把計畫賣給像Netflix這樣的競爭者。

霍蘭德說：「將來會有四到五個真正的大型全球業者，但能夠在全球成功的創意人才就只有這麼多，所以一定會爭奪資源。這樣做是有道理的。《實習醫生》在Netflix重播非常成功。」她記得曾和薩蘭多斯說：「『我們可以做那齣戲。這表示你得推倒第一張骨牌，而且要展開人才爭奪戰。』」

為爭奪人才而簽約，屢屢成為頭條新聞，顯示出Netflix策略轉變，預期到媒體公司會漸漸取回影視授權來加強自己的服務，所以積極提高原創內容的花費，高達數十億。

(本文摘自《追劇商戰》/圓神出版)

【內容簡介】在人人追劇的線上串流時代，全球觀眾每天收看的影片長達十二億小時，帶來億萬等級的商機。本書作者深耕影視產業數十年，潛入各企業的核心，探索這段追劇狂潮中的關鍵要角、企業動機、科技、行銷與財務模式，以及推動趨勢的關鍵事件，為這場非比尋常的商業大戰寫下全方位的紀錄。

作者們訪談了無數Netflix、迪士尼、蘋果…….等業界高層、第一線人士與華爾街分析師，取得前所未見的商業內幕，詳盡解析各大企業面對全新趨勢的重大決策過程、內部文化的衝突與掙扎，以及市場、股價和觀眾最真實犀利的回應，揭開這場串流戰爭的真實面貌，生動刻畫出我們身處的「追劇時代」。

面對新的趨勢，我們總是一腳踩進未來，另一腳還在過去，步步為營地尋找新的突破與平衡。無論你身在哪一個領域，這場仍在上演中的驚人商戰，都能帶來無比珍貴的啟發。

★本書有如一堂企業顧問也教不來的商戰課，你將從中學到：

◎全球頂尖企業的商界菁英，面對轉型與競爭的膽識

◎在各家競爭者的串流服務發表會上，華爾街分析師如何犀利提問、預測股價

◎迪士尼執行長在《我生命中的一段歷險》之外，其他未曾公開的決策內幕

◎什麼樣的商業提案值得賭上企業的根基砸錢執行？什麼樣的提案又註定成為華爾街嘲弄的對象？

【作者簡介】戴德・海耶斯Dade Hayes

作家和編輯，在過去20年間專門報導娛樂產業。在線上媒體《截稿線上》（Deadline）報導了一系列關於影音串流平台、電影、電視、科技和廣告的金融與企業新聞。曾寫過兩本書。作品散見於《紐約時報》《洛杉磯時報》和加拿大《環球郵報》，並定期於BBC和CNN等知名公共媒體現身發表見解。

彤恩．施莫洛斯基Dawn Chmielewski

《富比世》駐洛杉磯資深編輯，專責報導關於串流影音的公司與人物，深入娛樂和科技產業超過20年。她為許多知名刊物撰稿，包括《今日美國》《美國新聞與世界報導》和《洛杉磯時報》。她報導Sony遭網路攻擊的事件也曾經獲得獎項認可。