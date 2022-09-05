一年一度全球央行年會，美國聯準會主席鮑威爾釋出鷹派訊息，為了抑制通貨膨脹，將會帶給家庭和企業痛苦，強勁的勞動市場也將受到衝擊，這是所需付出的不幸代價，若未能恢復物價穩定，將造成更大的痛苦，且必須使通膨維持低水準，直到任務完成為止，並重申九月升息幅度，將取決於通膨與就業數據。

歐洲央行也站在同一陣線，甚至表示別無選擇，只能繼續緊縮政策，即使歐洲經濟越來越有陷入衰退的可能，不過，並非全球步調都是相同，日本央行總裁黑田東彥就表示，年底日本通膨可能接近二％或三％，但預期明年將再次減速，因此，在薪資和物價穩定、持續成長之前，別無選擇繼續放鬆貨幣政策。

從先樂後苦到先苦後樂

雖然美國與歐洲都是採取貨幣緊縮政策，但是相較自給自足的美國，歐央所面臨的經濟挑戰更為艱鉅，主因在於俄烏戰爭祭出制裁，然而從俄羅斯進口石油三成、煤炭三成、天然氣更達四成，甚至如奧地利、芬蘭等更百分之百仰賴進口，能源價格大幅提高嚴重壓縮可支配所得，而脫歐的英國通膨更為嚴重。

為了對抗疫情所帶來的壓力，各國央行紛紛採取貨幣寬鬆，甚至是無限寬鬆政策，帶動全球總體經濟成長、股市衝高，然而，政策副作用、戰爭與運輸等多重因素交雜，加上誤判通膨嚴重度與影響性，貨幣政策急轉彎。從疫情爆發的先樂後苦，到為了避免通膨無法收拾的先苦後樂，金融市場震盪更加劇烈。

美元指數再創波段新高，歐元持續在價平掙扎，英鎊波段新低、直指疫情爆發的一．一四，日圓再次來到一三九，貶破前低的機會逐漸增加，韓元突破一三五○逼近金融海嘯時位階，人民幣第二階段貶勢啟動，突破六．九朝疫情爆發的七．一八前進，新台幣近期加速貶值，已突破三○．四元兌一美元價位。

鮑威爾鷹派談話，市場對九月升息三碼的預期再度拉升，然而相對於美國經濟擁有低失業率優勢，全球其他國家升息的力道恐難抗衡，則當利差變大，匯率就有更大貶值空間，倘若市場出現競貶跡象，對總體經濟將帶來更多不確定因素，台灣貨幣政策向來溫和，新台幣貶值幅度相對較低，仍有再貶值空間。

外資今年賣超突破一兆元

美國公債殖利率一年期以上高點出現在六月十四日，對照Nasdaq低點一○五六五在六月十六日，殖利率八月初降至波段低點，而後開始緩步向上，不過未突破前高，Nasdaq反彈後也進入震盪期，而鮑威爾於傑克森洞的演說，道瓊、S&P 500與Nasdaq同步跌破半年線，來到季線尋求支撐，費城半導體指數最弱勢，已在季線之下。

隨著美股走低，歐洲與日、韓股市跟著修正，台灣加權指數一度跌破一五○○○點與短中期均線，不過八月月線仍收紅，國安基金宣布進場時間點今年最低一三九二八點，將具一定程度的護盤力道，今年上半年上市櫃整體財報表現依舊出色，但是下半年面臨高存貨、低需求風險，類股間走勢將更為分歧。

新台幣貶值雖有助於出口，不過兩件事要注意，一是技術核心競爭力才是關鍵；二是貶值若低於競爭國家，相對上並沒有優勢，匯率的雙面刃在股市上，外資賣壓源源不絕，前八個月外資單月賣超逾千億元有五個月，其中三度超過二○○○億元，今年賣超已經突破一兆零五百萬元，恐持續壓縮權值股發揮空間。

從技術面來看，指數回到所有均線之下，且均線再度全面向下彎，短線上仍難脫震盪至修正的整理型態，要更留意的是，今年下跌過程中，出現首次反彈高點（一五四七五．八九），未能突破前波低點（一五六一六．六八），若是以波浪理論來看，波與波不重疊，則最糟的狀況，將會開啟新一波的修正走勢。

相較之下，櫃檯指數本波反彈一度攻抵年線，並不存在波與波之間不重疊問題；簡單來說，就是反彈力道相對強勁，雖然技術指標出現不利短多疑慮，不過月線仍屬持穩向上，成交量能也較為活潑，重點就在於中小型股走出自己的路，除了數檔指標股獲特定資金認養外，短期投機資金強攻生技股也是關鍵。

汽車、生技短線持強

盤面上的強勢族群中，以汽車產業族群性相對較佳，其中車用電子展望趨勢相當明確，包括電動車、自駕相關系統、電池等次產業，都擁有寬廣的發揮空間，國際各大車廠也紛紛擴大投資，綠能議題與油價居高不下，也具有助攻效果，又如美國通過的降低通膨法案，顯示政府政策也是推動成長的重要助力。

汽車零組件廠方面，受惠中國政策加持外，台灣為全球最大汽車ＡＭ零組件供應國，美國為台廠最大出口市場，搭配新台幣貶值，部分企業第二季繳出頗為亮眼的財報，且由於美國最大汽車保險公司State Farm宣布，試行非原廠碰撞零件含保險桿、車燈等進行理賠，其他保險公司若跟進，將帶來龐大商機。

併購ＩＮＢＧ效益發酵，貿聯ＫＹ第二季營收一四○．三億元，稅後淨利十一．七三億元，皆創單季歷史新高，帶動上半年ＥＰＳ達十一．四六元。包含工廠自動化、資本設備、高效能運算及電動車等，長期動能營收占比拉升，細項為工業三八％、資訊科技及數據傳輸二六％、車用二一％、電氣十四％。

貿聯表示，工業應用主要客戶訂單仍持續增加，資訊數據周邊業務將調整庫存，以應對需求預測放緩的可能，然高效能運算需求依舊強勁，車用業務雖一度受中國廠區停產波及，不過產能已完全恢復，且新創電動車品牌客戶出貨量增加。此外，和大、世德、胡連等股價也同屬強勁。

電子權值股承壓，擴散性受制量能相對不足，較具族群性的次產業為網通與光學類股，其中網通股的業績表現較為穩健，下半年展望業也相對較佳，櫃檯指數強於加權指數，中小型股各自表述，如雍智、晶心科、世芯ＫＹ、力旺、廣積、華通等。

華通第二季縱然遭遇中國封城等因素干擾，不過美系ＮＢ訂單與布局低軌衛星效益顯現，單季ＥＰＳ一．二一元、上半年二．七九元皆優於預期，第三季隨美系客戶手機、ＮＢ與平板電腦等新品陸續進入量產，預期HDI、FPCB等各產線製程稼動率，將逐步提升至高檔，加上新產能投產，下半年業績值得期待。

觀光與旅遊業雖因疫情而業績不佳，股價受惠政策逐步開放邊境反應在前，須留意利多出盡的可能，航運業獲利豐厚，不過人氣退潮且報價持續下滑，或需等待長榮減資過後表現，不過倉儲相關業者，若具獨特性且發展潛力強，如榮運獲長榮國際加持，營運持續成長，長線展望持續看俏。

生技類股雖然營運表現普遍不突出，不過新藥方面偶有利多消息，搭配短期投機性資金匯集，強化族群性股價向上動能，其中櫃檯生技指數已突破疫情時的高點，朝二○一四年高點前進，短線操作可借「勢」使力，在合一、藥華藥等指標股未轉弱前，滾量向上的人氣股，具較大的操作空間。

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