台北一名女子與丈夫結婚後，才得知丈夫婚前曾劈腿，還於婚後出軌A女拍攝性愛片，她念及兩人的兒女沒追究，未料丈夫變本加厲，持續與A女外遇，使她精神壓力大到卵巢早衰無法生育，憤而向A女提告求償。士林地院審結，判A女要賠償15萬元。可上訴。

判決書指出，女子主張，於丈夫於2013年間結婚，婚姻生活和諧，但她於2019年間偶然得知丈夫與她求婚時，仍同時與其他女子交往，且2016年至2017年間還與A女交往並拍攝多段性愛片，她曾念及年幼的兒女而原諒丈夫。

女子控訴，但丈夫並未此回歸家庭，仍舊繼續與A女交往直到2022年，兩人拍下的性愛影片清楚標示拍攝時間，讓她看了之後身心嚴重受創，引發卵巢早衰被迫提早進入更年期，往後幾乎無法生育，兩人的行為明確侵害她的配偶權，依法請求A女賠償120萬元撫慰金。

對此，A女辯稱，她對於2018年前的指控不否認，但她於2019年後極少與男方聯絡，而男方元配提交作為證據的合照，也可從髮型斷定拍攝時間為2018年之前，且元配身體的病痛與她侵害配偶權的行為無因果關係，要求法院駁回女方的請求。

士林地院法官勘驗證據，認定A女的確在2016年至2017年間與男方拍攝性愛片，依據社會一般通念來說，A女的行為已明顯破壞女方婚姻生活美滿，情節重大，與女方所承受的精神痛苦有因果相關，A女須負起賠償責任，審酌後判A女要賠償15萬元為適當。可上訴。