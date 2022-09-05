桃園一名曹姓男子婚內出軌，在社區LINE群組約砲另名已婚的劉姓女鄰居，雙方均知情彼此已婚且有小孩，直到曹妻意外收到丈夫被法院催討補償費的裁定書，才驚覺丈夫約砲玩火上身，遂將2人告上法院求償。桃園地院審結，判2人應連帶賠償60萬元。可上訴。

判決書指出，曹妻主張於2002年間與丈夫結婚，育有2名子女，而2021年3月間她無意間收到法院寄給丈夫的補費裁定，細讀之下才得知丈夫出軌已婚的劉姓女鄰居，丈夫也坦承曾與對方發生性行為，甚至被劉女的配偶提告請求損害賠償，曹妻不甘被辜負，也對丈夫與劉女提告求償。

對此，曹男坦承妻子的所有指控，希望法院依照妻子意願判賠，但劉女辯稱，曹妻並未提出她侵害配偶權的證據，且她的丈夫於先前與曹男和解時，和解筆錄中註明雙方均拋棄民刑事請求權，認為曹妻沒有理由再次請求賠償。

桃園地院法官勘驗證據，發現曹男曾證稱自己於2020年間與劉女交往，期間曾與對方發生過2次性行為，法官認為曹男也為求償對象之一，沒必要作偽證，採信曹男說法。

法官勘驗劉女的丈夫在前案審理時曾提出劉女的筆記內容，內容提及2020年4月間在LINE群組討論，隨後收到曹男的私訊，內容寫道「人夫曹，有老婆，1男1女小孩，C區；我人妻，有老公，1男，D區」等語，此外筆記中詳細記錄兩人交往的進度表，均與曹男的證述符合。故法官認定2人侵害曹妻配偶權屬實，審酌雙方經濟能力等一切情狀，判曹男需與劉女連帶賠償60萬元。可上訴。