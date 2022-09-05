美國總統拜登1日在費城的演說中痛批川普及擁護「讓美國再次偉大」口號的共和黨人是美國的威脅。

美國總統拜登1日在黃金時段於費城發表演說，不過由於距離期中選舉太接近，加上演說內容太「政治化」，讓美國4大新聞台拒播。

英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，拜登1日於黃金時段在費城發表演說，不過美國哥倫比亞廣播公司（CBS）、美國國家廣播公司（NBC）、美國廣播公司（ABC）、福斯新聞（Fox News）等4大新聞台都未連線播映，《華盛頓郵報》（The Washington Post）引述消息人士指出，由於距離期中選舉只剩2個月，這些新聞台認為拜登演說的本質偏「政治化」，因此沒有播映，分別改放映影集或新聞節目。

報導指出，即便白宮官員事前強調拜登的演說「不會關於特定政治人物、甚至關於特定政黨」，不過這些新聞台似乎並不買單，最終美國有線電視新聞網（CNN）及微軟國家廣播公司（MSNBC）轉播了這場演講。

《每日郵報》指出，傳統上美國總統鮮少在電視黃金時段發表演說，除非發生國家級災難時才會這麼做，在這種情況下，美國各大新聞台也會轉播總統演說，確保所有民眾獲知消息。不過過去也有新聞台跳過太過政治化演說的前例，例如2014年美國國家廣播公司及哥倫比亞廣播公司就沒有轉播前總統歐巴馬（Barack Obama）有關移民改革的黃金時段演說。

上周四的演說中，拜登猛烈抨擊美國前總統川普是「美國的威脅」，「川普及擁護『讓美國再次偉大』（Make America Great Again，MAGA）口號的共和黨人代表威脅我們國家根基的極端主義」，「平等及民主正遭受攻擊。」

儘管拜登澄清並不認為每一個共和黨人都是極端份子或威脅，不過他指出，如今共和黨正是由川普及「讓美國再次偉大」擁護者主導，「那對我們的國家來說是威脅。」報導評論，這是拜登至今對川普最為嚴厲的批評。

不過拜登此番言論立即引來外界撻伐，連《華盛頓郵報》都發表評論批評拜登的演說「太偏頗」，對好心的美國人太嚴厲，評論更指拜登的演說沒有團結國家。

針對外界批評，拜登隔日改口，澄清並未將任何川粉視為對美國的威脅。