在疫情爆發前，國際貨幣基金（IMF）報告稱，中國大陸已取代美國成為全球經濟的引擎。美媒報導，拜登政府為了追求美國單邊霸權，正給大陸、西方、新興亞洲的經濟穩定帶來風險；專家也警告，美國透過各種手段維持全球霸主地位，不過這種做法可能將世界經濟推入停滯性通膨而導致經濟衰退，甚至引爆更嚴重的全球蕭條。

美國《歐亞評論》（Eurasia Review）網站報導，前世界銀行首席經濟學家克魯格（Anne O. Krueger）表示，美國前總統川普挑起貿易戰，是一個「既傷害中國又傷害美國」的失敗舉動。因此，外界原本期待拜登上任，能緩和美中兩國緊張的關係，沒想到拜登政府變本加厲，將川普時期的政策武器化，同時將風險分散給其盟友，從歐盟到日本、從烏克蘭到台灣。

克魯格說， 當今美國透過各種手段維持全球霸主地位，不過這種做法可能將世界經濟推入停滯性通膨而導致經濟衰退，甚至引爆更嚴重的全球蕭條。

川普發動貿易戰之前，大陸已取代美國成為世界經濟的火車頭。IMF報告指出，2013年至2018年之間，大陸占全球經濟總成長的28%，是美國的兩倍多。最重要的是，大陸還帶動其他中小經濟體成長，如今，這個前進動力正受到威脅。

拜登政府與大陸的摩擦，將變成一場毫無理由的冷戰，使世界經濟瀕臨深淵。由於全球相互依存的關係，任何破壞大陸穩定的做法，都有可能破壞西方國家幾十年來的生活水準，同時將最脆弱的經濟體變成失敗的國家。

全球經濟成長引擎反映在貿易和投資，以及與主要經濟體合作的國家。大陸2/3的出口流向北美（美國、墨西哥）、西歐（德國、荷蘭、英國）、東亞（日本、韓國、台灣）、東南亞（越南、馬來西亞、泰國）、俄羅斯和澳大利亞。

事實上，大陸出口的實際影響要大得多。即使中小型經濟體的絕對進口量較少，但其相對進口量往往較大。2021年，大陸出口總額將近3.4兆美元，同年，大陸進口總額飆升至近2.7兆美元。

幾十年來，大陸出口的商品和便宜的價格，促成低成本和低通膨。如今任何破壞大陸貿易的重大威脅，都會讓全球貿易面臨6.1兆美元的風險。

隨著俄烏戰爭引發通膨失控，有「末日博士」之稱魯比尼警告，下一次經濟衰退既是停滯性通膨還伴隨金融危機，在這種情況下，美股崩盤可能接近 50%。面對如此嚴峻形勢，大陸的重大動盪可能會加速西方長期停滯蔓延，並破壞許多新興和發展中國家提高生活水準的機會。