阿中你累了嗎？民進黨台北市長候選人陳時中陣營拋出公廁免治馬桶政見，不但宣傳影片畫面惹爭議被砲轟，政策本身也被對手黃珊珊批評「華而不實」。陳時中4日特別點名黃珊珊回應時，卻不慎口誤，稱呼黃珊珊為「黃市長」。PTT鄉民笑虧：「擊潰陳時中！」、「是放棄了嗎」、「難得支持陳時中發言」。

陳時中解釋他的免治馬桶政策表示，事實上，讓身體能更清潔、更舒服，是市民的權利。另外有人批評說，這要特別加強清潔，但清潔是最基本的，廁所的清潔不用再說，是必然要做的，既然把馬桶都升級了，各方面清潔的升級，他們從細節開始注意，要向市民表達的意思是，他們很細心，他們觀察到生活細節上的需要，公廁政體的清潔、設備都需要升級，而免治馬桶是其中的一項。

面對免治馬桶政見與宣傳影片有偷窺爭議，引發輿論強烈撻伐。陳時中上午受訪時揭露，像副市長（黃珊珊）批評是華而不實，但事實上，但當初台北市也想在市場上設立（免治馬桶）的時候，並不是因為華而不實。陳時中表示，他看到的理由是，大家覺得在清理上不方便，那時候整體設計上，可能也不是那麼理想，所以才打消主意，「所以那時候是『黃市長』他們，也認為說要做這樣的事情，沒有華而不實這樣的情形。」

PTT鄉民笑翻：「自己都棄中保珊了」、「笑死，先預祝當選都不演的喔」、「謝謝時中市民候選人加持，堅定支持33」、「阿中真有禮貌」、「擊潰陳時中！」、「難得誠實了一回」、「33：謝謝前部長」、「就不能講錯一句話？」、「難得支持陳時中發言」、「抗中保珊」、「感謝陳時中加持XD」、「未來市民跟未來市長阿」、「陳時鐘知不知道自己在講什麼？笑死」。

還有人酸「我已經看不懂這廝在幹嘛了XD」、「走中這麼快就操作棄保，萬安公子會不開心」、「台北的未來在陳時鐘」、「自行宣佈敗選」、「預告黃市長惹...」、「不動腦講的才是真心話」、「是放棄了嗎」、「今天的人設是自我放棄中」、「選到心累，無意間的真心話」、「終於不講幹話了，講實話」、「33暗爽中」、「柯黑網軍氣哭到摔椅子，嘻嘻」、「是要跳越時空是嗎」、「現在的人設是台北市民？」。