沒想到擁有地主優勢的德國，想要贏下這場歐洲男籃錦標賽勝利真的好辛苦！靠著毛多洛在第2次延長賽連進兩顆關鍵三分球，以及立陶宛最後1分20秒內得分掛蛋，德國最後以109比107驚險延長擊敗立陶宛，勇奪分組預賽3連勝，立陶宛則吞3連敗。

立陶宛靠著瓦蘭丘納斯(鵜鶘)末節最後7秒的補籃命中，把比數追成89比89平手進入延長加賽，打完第1次延長賽，兩隊仍以96比96打平，來到第2次延長賽，毛多洛接連投進兩顆三分球，幫助德國打到最後1分30秒，取得109比104領先。

儘管艾柯達斯最後1分20秒完成三分打，幫助立陶宛追到只差兩分，可是接下來兩隊都沒得分，尤其是在最後時刻，立陶宛先由布勞茲代基斯上籃不進，雖然布特凱維休斯搶到進攻籃板，卻在最後1秒選擇三分出手沒進，造就立陶宛落敗現實。

法蘭茲華格納(魔術)攻下德國全隊最高32分，薛洛德(火箭)也拿25分、8助攻與5籃板，毛多洛21分，泰斯(溜馬)11分、5籃板；立陶宛以瓦蘭丘納斯34分、14籃板及5助攻表現最佳，格里戈梅斯17分、7籃板，沙波尼斯(國王)13分、7籃板。

而西班牙5日也踢到鐵板，意外以73比83不敵比利時，也讓兩隊與蒙特內哥羅的預賽戰績打成2勝1敗並列A組首位。