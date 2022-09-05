上周六女神徐若瑄在台北小巨蛋舉辦個人首場演唱會，吸引了許多藝人朋友前往觀賞，展現出超級好人緣；而這場適合闔家觀賞演唱會，自然也有不少藝人與家人一同觀賞，例如丁寧就帶了兒子前往，而庾澄慶（哈林）則與老婆張嘉欣連袂出席；不過最吸睛的應該要屬吳志慶（大飛），總是跟著好兄弟柯震東跑東跑西的他，身邊終於換人了，時報周刊CTWANT當天在擁擠的小巨蛋門外，直擊他與一名打扮性感的大正妹相約觀賞，兩人外型登對，讓人很難不多看幾眼。

徐若瑄的好友哈林與老婆張嘉欣一同前往觀賞演唱會。（圖／本刊娛樂組）

大飛去年四月與交往十年的楊晨熙分手，至今已經超過一年半時間，楊晨熙多次被媒體直擊與建商小開約會，但並未承認對方是新對象，而喜愛小孩又嚮往婚姻的大飛，則始終沒有傳出有新戀情，甚至媒體總是只會看到他跟好友柯震東黏在一起，令粉絲擔心他是否真如他曾經對媒體說的：「下段感情，我會忘記要怎麼『談戀愛』。」

大飛與楊晨熙分手後仍是會互相力挺的朋友。（圖／取自楊晨熙臉書）

不過上周六（9月3日）徐若瑄演唱會開唱前一小時，本刊巧遇大飛與一名穿著性感吊頸小可愛的長髮辣妹，在小巨蛋外面的便利商店前等待入場，不但大飛的招牌墨鏡鴨舌帽很好認，女生的清涼打扮更是令人無法忽視，兩人雖然沒有太親密的互動或肢體接觸，不過一直靠得很近站在一起，不時聊個幾句，關係看來應該滿不錯。希望生性浪漫的大飛桃花快開，早日與粉絲分享戀愛的好消息。

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