27歲宋柏緯近來才剛拍完新劇《聰明鎮》，緊接著新戲《台北女子圖鑑》也要上檔，跟王淨分手揮別2年戀情的他，雖然工作滿檔，還要忙著練團，但工作後一路跟朋友「跑趴」，明明是颱風天依舊把握跟朋友聚會時間，續攤跑不停，狗仔葛格也一路跟著他一連跑了3場聚會，一起加班到了凌晨，體力好得驚人。

有一群粉絲簇擁著宋柏緯幫他拍照。（圖／本刊攝影組）

對於粉絲要求合照，宋柏緯來者不拒。（圖／本刊攝影組）

3日晚間9點半，宋柏緯與「小周迅」林映唯結束期間限定樂團「SAINTS CHILD」演出後，一走出會場就引起不少現場的粉絲拿手機爭相拍照，並有粉絲上前要求合影，而他也展現熱情、大方配合。滿足粉絲後，宋柏緯拿著吉他與與友人們乘車前往台北市大安區一處公寓，直到次日零點出頭，才和兩名男性友人離開，冒著大雨搭乘計程車，展開颱風雨夜「跑不停」密集續攤行程。

滿足粉絲要求後宋柏緯上車前往大安區一處公寓聚會。（圖／本刊攝影組）

次日零點出頭，宋柏緯和兩名男性友人離開大安區公寓，冒著大雨搭乘計程車展開續攤行程。（圖／本刊攝影組）

凌晨0點左右，宋柏緯和3個男生先到超商採買，接著一行人到大安區巷弄內的餐酒館歡聚，待不到一個小時，宋柏緯就與友人們道別，緊接著跟其中兩男一女一起搭乘計程車，前往通化夜市附近的酒吧，待了一個小時左右，凌晨2點40分，離開第二站前，一名友人還說道：「柏緯，等等要看到你喔！」

宋柏緯和3個男生到大安區巷弄內的餐酒館歡聚約一個小時。（圖／本刊攝影組）

宋柏緯和兩男一女共乘一台車離開餐酒館到通化街續攤。（圖／本刊攝影組）

於是體力充沛的宋柏緯一行人，又再度跟兩名男性友人一起搭上計程車，前往同在大安區的酒吧進行第三攤，這一站也是待了一個小時左右，除了一直同行的男子外，離開時是與一對像是情侶的友人共乘離去，4人搭車來到中和區一處住宅社區友人住處，宋柏緯貌似短暫思考了一會兒，忽然華麗轉身走向停在路邊的休旅車，原來當晚除了本刊之外，另有一家媒體車輛也是全程陪同。

一行人待了一個多小時後又離開通化街酒吧。（圖／本刊攝影組）

宋柏緯與友人搭車前往和平東路知名酒吧。（圖／本刊攝影組）

宋柏緯之前幾個地方上下車時，只是看對方一眼，這回終於忍不住選擇正面對決，然而如此熱情反而讓對方選擇默默開走，同行男女友人見狀像是詢問發生甚麼事，宋柏緯手指著對方車輛並與友人訴說，便一起走進社區大門，一個小時左右，早晨5點左右仍未見離開。

跑完和平東路酒吧，宋柏緯與友人又再度要轉移陣地。（圖／本刊攝影組）

宋柏緯主動去找某媒體狗仔後再進入友人住處。（圖／本刊攝影組）

揮別與王淨的戀情以來，本刊曾直擊王淨一個人吃飯逛街，頂多有姊姊陪伴，而宋柏緯幾乎是立刻投入工作，絲毫看不出情傷，人緣好、朋友多、聚會也多，27歲的他，年輕力壯身體好，續攤一攤接一攤，就算是颱風夜也不嫌累。

比起宋柏緯行程滿滿，分手後的王淨經常一個人吃飯逛街。（圖／本刊攝影組）

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