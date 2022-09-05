加拿大警方今天表示，薩克其萬省（Saskatchewan）發生匪徒持利刃攻擊民眾事件，造成10人死亡且至少15人受傷，他們正在追捕兩名嫌疑犯。

路透社報導，警方列出的嫌疑犯姓名為達米恩．桑德森（Damien Sanderson）和邁爾斯．桑德森（Myles Sanderson），還說他們乘坐一輛黑色的日產（Nissan）汽車逃逸。

薩克其萬省的加拿大皇家騎警（Royal Canadian Mounted Police）指出，攻擊案發生在多個地點。（譯者：陳彥鈞）1110905