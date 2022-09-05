賈吉第53號全壘打。（MLB臉書）

洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）連兩戰開轟，5日他對光芒擊出首打席全壘打，本季第53轟，刷新個人單季全壘打紀錄。此戰洋基打線依然未見起色，但是靠著賈吉單場3安猛打賞，加上牛棚沒有爆掉，最終以2比1險勝，逃過被橫掃的命運，同時搶下遲來許久的第80勝。

光芒開場投手阿姆斯壯（Shawn Armstrong）投出一顆內側進壘的沉球，賈吉大棒拉回到左外野標竿附近，成功落在界內，這是450呎的特大號全壘打！洋基先發投手孟塔斯（Frankie Montas）難得繳出好投，5局僅被敲1安，飆7次三振，拿下轉隊以來的首個勝投。

7局上，賈吉率先敲出二壘打，被隊友以內滾、高飛犧牲打送回本壘攻下第2分。然而洋基牛棚投得搖搖欲墜，7局下被攻佔滿壘險些失分，9局下被光芒打回1分又進佔二三壘，差點翻車。此戰光芒張育成未上場。雖然贏了比賽，洋基3連戰總計只得3分，打擊狀況依然差勁。

賈吉2017年出賽155場創下52轟、114打點生涯最佳紀錄，拿下美聯新人王，但在MVP票選屈居第2，輸給太空人「阿土伯」艾爾圖維（Jose Altuve）。今日這一轟正好是賈吉本季第53轟與115打點，只用了他130場就達陣（球隊第134場例行賽）。賈吉這個速度已經超越當年61轟的馬里斯（Roger Maris），馬里斯在134場例行賽達到51轟。