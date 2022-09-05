高中生提問如何看待廢死 蔡英文喊「這條件」：無須依賴嚴罰嚇阻罪犯

總統蔡英文昨(3日)出席「總統與高中生面對面論壇」，有高中生提問關於死刑廢存，總統首度做出回應：「廢死議題為何會如此複雜，在於牽涉到情感、情緒以及價值，廢死爭議雖讓很多人心裡不安，甚至希望透過死刑阻絕社會難以接受的犯罪行為，但國家制度能提供足夠的安全，不需要依賴非常嚴厲的刑罰來嚇阻犯罪。此話一出，引發各界熱烈爭論，有人就說「請依法執行吧！」。

有學生提問關於死刑廢存議題，蔡英文回應，廢死的問題確實是一個是理性的問題，也是價值跟情感問題，為何會如此複雜，在於牽涉到情感、情緒以及價值，還有從哪個人權的角度來看，這問題才會在台灣社會引起這麼大的討論，就是因為「每個人切入的角度不一樣」。

蔡英文說明，但有一個重要事情，為何廢死爭議這麼大，因為很多人心裡感到不安，希望透過死刑來阻絕社會難以接受、殘酷的犯罪行為，我們國家制度都能提供足夠的安全，不需要依賴非常嚴厲的刑罰來嚇阻犯罪，那這個過程當中，國民自信心的建構變成很重要。她說，政府有強而有力的治安機制，在行政院長蘇貞昌的主導下，對全國治安經常性檢討，政府也正積極打造社會安全網。

此回應曝光後，引發網友熱烈討論，在《Yahoo新聞》相關報導底下有超過5000則留言，可見網友對此議題的關注。其中熱門留言包含「高中生沒有朝她丟鞋子嗎？」「大人騙不了了，開始騙小孩」、「取消維安再來說」、「槍擊案接二連三，政府做了什麼」、「社會安全網的成果就是罪犯可以長期放假不用關」、「現在槍枝，隨機殺人，情殺，虐童一大堆」。