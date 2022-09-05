《美股》美國股市5日休市1天 07:372022/09/05 時報資訊 時報編譯柳繼剛綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 適逢勞動節，美股於美國時間5日休市1天，6日正常交易。 賣壓湧現 美股紅翻黑 道瓊下跌337點 嚇！美股爆800點驚悚狂震 2大兇手抓到了 全球品牌50 最佳財富護城河 #美股 #5日 #休市 #美國股市 #適逢 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 夏韻芬：放大收益 市值型ETF勝率高 04:102022/09/05 財經要聞 台股拚回穩 關注上市櫃8月營收 04:102022/09/04 專題周報 殺警案2殉職警5日告別式 南部500警齊聚送行 16:282022/09/03 社會 操盤心法－內資豐沛 留意股市四大因子 04:102022/09/05 證券．權證 疫情漸獲控制 深圳5日0時起採分級分類管控 03:322022/09/05 財經 中國新視野－中概退市風潮暫緩 9月起新戲登場 04:102022/09/03 全球財經 歐斷氣攪局 美股周線連三黑 04:102022/09/04 全球財經 選股不選市 挑中小人氣股 04:102022/09/04 財經要聞 Jenny：布局龍頭股 可有效抵禦通膨 04:102022/09/05 財經要聞 提振油價 OPEC＋擬討論減產 04:102022/09/04 全球財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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