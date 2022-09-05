以色列機場主管機關周日（4日）宣布，2023年3月31日起將禁止波音747與類似的四引擎飛機在該國機場著陸，以減少噪音與空氣污染。
以色列機場管理局表示，他們已經向航空公司傳達此訊息，要求他們明年夏季起這類大型飛機不得降落於特拉維夫附近的本-古里安國際機場（Ben Gurion Airport）。
大部分航空公司都已停止在以色列航線上使用747與其他四引擎飛機，因此新的規定應該只會影響到貨機運輸。
以色列機場主管機關周日（4日）宣布，2023年3月31日起將禁止波音747與類似的四引擎飛機在該國機場著陸，以減少噪音與空氣污染。
以色列機場管理局表示，他們已經向航空公司傳達此訊息，要求他們明年夏季起這類大型飛機不得降落於特拉維夫附近的本-古里安國際機場（Ben Gurion Airport）。
大部分航空公司都已停止在以色列航線上使用747與其他四引擎飛機，因此新的規定應該只會影響到貨機運輸。
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