路透社4日報導，美國家居用品零售商Bed Bath ＆ Beyond（BBBY）財務長阿納爾（Gustavo Arnal）上周五（2日）下午自紐約翠貝卡 （Tribeca）摩天大樓墜樓身亡。
警方已證實死者身分為52歲的阿納爾，但並未提供任何細節，僅表示交由紐約驗屍官調查致死原因。阿納爾於2020年加入BBBY，先前曾擔任美妝品牌Avon財務長。 BBBY近日剛宣布將關閉旗下150家分店並裁員兩成人力，以度過銷售暴跌危機。此時卻傳出阿納爾墜樓身亡事故，引發外界聯想。
路透社4日報導，美國家居用品零售商Bed Bath ＆ Beyond（BBBY）財務長阿納爾（Gustavo Arnal）上周五（2日）下午自紐約翠貝卡 （Tribeca）摩天大樓墜樓身亡。
警方已證實死者身分為52歲的阿納爾，但並未提供任何細節，僅表示交由紐約驗屍官調查致死原因。阿納爾於2020年加入BBBY，先前曾擔任美妝品牌Avon財務長。 BBBY近日剛宣布將關閉旗下150家分店並裁員兩成人力，以度過銷售暴跌危機。此時卻傳出阿納爾墜樓身亡事故，引發外界聯想。
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