才掰了「軒嵐諾」，明又要變天！氣象專家吳德榮表示，周二、周三水氣增加，北部、東北部有明顯降雨，其他地區午後有陣雨或雷雨，北台灣天氣轉涼，其他地區氣溫略降。周四水氣減少，各地大多晴時多雲，午後山區有短暫陣雨，周五至周日中秋連假3天水氣更少，各地天氣晴朗穩定，中南部山區午後偶有降雨，氣溫方面，白天氣溫32度略升，早晚夜涼如水約24度，日夜溫差較大。

至於近期是否有颱風發展，氣象局指出，低壓帶內消消長長，目前有些低壓發展，但沒像軒嵐諾這麼強的發展程度，中秋連假成颱機率低。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，今日「軒嵐諾」已遠離，天氣趨緩，各地多雲時晴，氣溫升，北部24至35度，中部24至35度，南部25至35度，東部23至38度，花東縱谷防高溫；但有殘餘水氣，北部地區及中南部山區偶有局部零星飄雨機率，且北部山區已累積多日的大量降雨，山區活動，慎防坍方、落石等現象。

吳德榮表示，明二、三（6、7日）「軒嵐諾」之後的偏北風南下與西南風輻合、形成雨帶，北部、東北部有明顯降雨，其他地區午後亦有局部陣雨或雷雨的機率，北台天氣轉涼，其他地區氣溫略降。

周四（8日）水氣減少，各地大多晴時多雲，午後山區有局部短暫陣雨機率；中秋假期周五至周日（9至11日）水氣更少，各地天氣晴朗穩定，中南部山區午後偶有局部短暫降雨；氣溫方面，周四至周日白天氣溫略升，約31、32度，早晚夜涼如水約24度左右，日夜溫差較大。