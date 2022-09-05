民進黨台北市長候選人陳時中日前提出廣設免治馬桶的政策，與網紅四叉貓合體拍攝宣傳影片，卻在影片中做出類似偷窺的行為，引起各界撻伐。不過媒體人黃揚明透露，陳時中的粉絲反而認同此次操作，直言「蔣萬安、黃珊珊這幾天都沒有聲量了！」

陳時中日前提出要在台北市政府轄管的公廁廣設免治馬桶，為此特地與四叉貓合體拍攝宣傳影片，但卻在影片中出現類似偷窺的行為，引起民眾不滿後，他在昨日回應指出，團隊設計並未帶有偷窺、性騷擾含意，但如果讓民眾有這種感覺就必須表達歉意，也透露跟創作團隊研究後，對方已同意進行修正。

雖然陳時中此舉引起諸多討論，不過黃揚明昨日在臉書貼出一張截圖，內容為一個上千陳時中粉絲LINE群的討論內容，只見其粉絲認為「這樣才有新聞點」、「現在影片修改一下，但是更多人好奇來看，製造更多的流量」、「蔣萬安黃珊珊這幾天都沒有聲量了」，讓黃揚明說「真是溫馨啊！讓蔣萬安、黃珊珊等候選人降低聲量，迷因全是時鐘，外溢效應超棒！」

網友看完後也留言表示，「他們預言成真，只是聲量是負面的」、「真的神操作，現在看到馬桶就會想到陳時鐘」、「聲量越大就會贏？這些支持者真的目賽累地」，但也有網友認為「實話說，綠營這波操作還真的不錯，你看今天記者問阿中的問題 ，部圍繞再馬桶政策面上，上個月藍白打的封存疫苗價格、論文、泥巴戰的主題，記者也懶得再問了！」