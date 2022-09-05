受惠於新能源、鐵道交通及工業等需求強勁，電源供應器廠博大(8109)8月合併營收達1.74億元，創下單月歷史新高，博大表示，公司產品在各國政府擴大基礎建設需求下，營運未受大環境景氣調整衝擊，接單已滿載到明年第1季，今年業績可望創下歷年新高。

博大主攻利基型產品，產品應用多元化，涵蓋工業、醫療、綠能、交通運輸、軍用、通訊電源等，今年上半年營收占比依序為23.7%、16.6%、13.5%、16.8％、7.3%、17.1%。

由於博大產品屬少量多樣高門檻應用，整體業績未受當年全球景氣不佳影響，8月合併營收達1.74億元，月增12.19%，年增23.11%，再創單月歷史新高，累計前8月合併營收為11.25億元，年增14.27%；法人預估，博大第3季合併營收有望季增兩位數，挑戰單季歷史新高。

在產能方面，博大有台中及大陸無錫兩大生產據點，其中，無錫產能占比75%，台灣約占25%，台灣以高階產品及研發為主，因應客戶訂單需求，目前已投入台中新廠擴充，預計2024年第2季有望量產。

受惠於綠能、醫療、通訊、工業及鐵道工程需求暢旺，博大表示，目前IC供貨已趨於正常，訂單已滿至明年第1季，公司已開始接明年第2季訂單，今年第3季業績可望創高，第4季亦可維持第3季水準，全年業績可望創下歷年新高，只要沒有意外變數，明年可望持續成長，樂觀看待未來營運。