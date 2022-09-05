普侯斯生涯第695號全壘打。（MLB臉書）

紅雀「生化人」普侯斯（Albert Pujols）職業生涯最後一次證明自己是小熊的天敵，他5日只是在第8局上陣代打，結果就轟出了生涯第695號全壘打，最後紅雀就以這支兩分炮2比0完封小熊。即使普侯斯無意強求第700轟，至少A-Rod的696轟紀錄已經近在咫尺了。

大聯盟史上達陣700轟的僅有3人：邦茲（Barry Bonds）762轟、漢克阿倫（Hank Aaron）755轟、貝比魯斯（Babe Ruth）714轟。A-Rod本有機會挑戰紀錄，但被自己的禁藥案搞砸，最後被洋基要求提前退役。普侯斯的開轟速度比不上前面4人，但是他的續戰力極強，與當年漢克阿倫一樣都是打到42歲。

普侯斯是一個受人喜愛的球員，大部分球員與球迷都尊敬他，除了小熊球迷。國聯中區的小熊與紅雀是世仇，相當於紅襪與洋基，2011年普侯斯因為不滿紅雀的出價而離去，當時就有人懷疑他會跑到小熊（後來去天使）。

今日在主場的比賽是紅雀本季最後一次對戰小熊，本來雙方陷入0比0僵局，結果普侯斯驚天一轟之下讓紅雀完成3連戰橫掃。普侯斯即使在謝幕之旅依然不放過小熊，他曾被美媒NBC評為歷史十大「小熊殺手」之一，屆時叩關名人堂搞不好會因此損失來自芝加哥的選票。