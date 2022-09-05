以夜市擺攤叫賣起家，直播天王王三郎昨（4）日與女友邱主任邱子玹（舊名：邱惠美）現身新莊出席公益活動，並與好友董至成公開合體，董至成還霸氣表示，若兩人未來結婚，他一定到現場支持。王三郎也透露，可能會規畫明年與邱主任結婚，希望能邀請董至成、澎恰恰當婚禮主持人。

王三郎從事直播業已經6年多，在8月時位於新北市蘆洲的倉庫在日前在深夜遭人猛砸，自己也因此受傷。現場受訪問起傷勢時，一旁的董至成表示：「他全身被打得跟米其林一樣！一團一團腫的跟什麼一樣」王三郎透露，在就醫後發現骨頭稍稍有裂、肌肉發炎，肩膀的韌帶有挫傷。而貨物與財產的損失約20、30萬，目前全案已交由警方處理，邱主任也力挺男友痛斥「沒有王法了！」

其實，邱主任自從情斷童仲彥後，便與王三郎穩定交往多年，時常出雙入對各種場合，看起來就像一對夫妻，不過至今還是以情侶相稱，讓外界相當好奇她們的感情進度，王三郎被問到是否有打算與邱主任結婚，終於鬆口坦言「明年吧，本來有預計要結婚，但是習俗的關係，（今年）犯太歲啦。」

王三郎也表示希望婚禮能夠邀請好友董至成跟澎恰恰一起主持，屆時澎恰恰債務也還清了。董至成則是義不容辭地說一定會參加，還誇下海口：「我再請周杰倫啊、蔡依林啊、蕭亞軒啊，他們來唱歌」，立刻被王三郎吐槽「他們都不會到！」場面一片歡樂，王三郎與邱主任的婚禮令人相當期待。