不少人用餐後，會在餐廳的Google評價留下意見，永康街知名豆花店昨日在粉專分享消費者Google評價截圖，內容為一名男顧客日前來吃豆花，因為想吃的口味已賣完，他改買其他口味，付了110元，認為CP值很低，在Google評價打成「PC值很低」，業者看了哭笑不得回覆「我用Mac」，讓大批網友也笑翻，大讚業者情商很高。

豆花店業者昨（4）日於臉書粉專分享Google評價截圖，只見一名男顧客日前到門市購買豆花，但他想吃的粉圓豆花下午4點就已賣完，他只好改買其他口味的豆花，並留下一顆星負評說，「是個網美打卡的好地方，豆花口味一般，沒有打卡的附加價值，110元PC值很低。」

一名男性消費者日前到豆花店，付了110元，認為CP值很低，在Google評價打成「PC值很低」，業者看了也哭笑不得。（圖／翻攝自豆花店粉專）

豆花店業者看到後立刻以「我用Mac」回覆，因為給評價的男顧客，誤把CP值（性價比，口語上用來表達是否划算）寫成PC值（個人電腦），讓豆花店業者也笑說，「我決定之後發文要放飛自我，不再有品牌包袱。」

圖文曝光，引發網友討論，「幫補血，還以為是PChome」、「我看了兩遍才看懂Mac的笑點」、「Mac超好笑」、「PC值不高，那是不是還在用XP啊」、「老闆不愧是高情商」、「我好愛這種笑話」、「MIT的更好」、「這種回覆讚死」、「我等好多年才有一個真的太好笑的，讓我忍不住留言」。