台灣民意基金會8月公布最新民調顯示，與7月相比，蔡英文總統聲望出現了大的起伏，「總統職務表現贊同率」45.7％，重挫7個百分點，而「不贊同率」40.7％，激增5.6個百分點。前民進黨立委林濁水4日對此分析，大陸無人機侵擾台灣大半個月，蔡政府高層卻悶不吭聲，直到白宮國安發言人說「無人機就是要形成新常態」後才予以狙擊，怪不得聲望反常重挫。該分析曝光後引發網友熱議，「還有四成多滿意？」。

林濁水指出，民間已經又怕又罵了大半個月了，上至總統、國安當局，下至部隊長官都悶不吭聲，士兵只好撿地上石頭丟，更把戰爭拉回石器時代，直到白宮國安發言人說「無人機就是要形成新常態」，才「採取必要而且強力的反制措施」予以狙擊；他說，難怪上個月又有中共軍演又有裴洛西來台，總統卻反常地聲望重挫。

針對林濁水的分析，不少網友在本網、《Yahoo新聞》相關報導底下討論，分別有將近百則、超過200則留言，有人就說「啊不是說要用掃把打共匪？」「『她』在做、百姓在看、民怨沸騰」、「還有四成多滿意？」「關鍵原因『傲慢』，讓台灣人民厭惡！」「細數民進黨執政以來的所作所為，一件件拿出來檢視，真不知道這四成多的人在滿意什麼？」