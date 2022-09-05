小編今天（5日）精選5件不可不知的國內外財經大事。美國「最鷹派」貨幣政策帶給美元強勢突破高檔整理區間，美元指數飆破109，殃及全體非美貨幣，外銀分析，主要亞幣短期沒有任何貨幣有翻身的機會，今年第四季日圓140元將成常態，韓元可能貶至1,370元，新台幣則可能到30.7元。外銀提醒，亞幣重貶也可能對新興市場（EM）債券再掀一波外資倒貨潮。

【1】外銀：第四季台幣恐貶至30.7

ING荷蘭銀行團隊指出，亞洲出口貿易數據已出現下降，預判未來幾季有可能進一步拖累亞洲經濟，東北亞貨幣偏弱也需待及美元到2023年的轉向。

【2】央行22日估連三升 預期再升半碼至1.625％

中央銀行近日已寄發9月22日第三季理事會開會通知，隨聯準會（Fed）近期鷹浪更強，市場預料9月Fed至少再升息3碼（1碼是0.25個百分點），央行推測也會再升半碼，重貼現率將上揚至1.625％。

【3】內資控盤 17檔人氣不墜

台股內資控盤，資金往中小型股集結，投信、中實戶及主力多頭勢力進場，維繫人氣的不墜。考量國安基金護盤及美股科技股波動劇烈，台股分析師建議資金往內資色彩濃厚的個股布局，包括元晶（6443）等17檔個股有撐。

【4】16檔DNA股 搶賺機會財

美國聯準會（Fed）主席鮑爾鷹式升息，強力對抗通膨，台股遭受池魚之殃，外資今年賣超逾兆元，每日成交量縮至約2,000億元。市場法人表示，資金動能不足大型股難有表現，此時價差交易當道，配合貶值受惠、政策支持，與產業前景最看好的車用電子三題材，篩選包括中興電等16檔DNA概念股，有望提升獲利的機會。

【5】金控併壽險再一樁？傳大型金控看上三商壽

金融圈人士透露，已有一家大型金控正在評估入股或併購三商美邦人壽，三商美邦人壽6月底因資本適足率（RBC）低於200％，淨值比亦只有2％，已啟動第二輪10億股的現增，及在20億股的私募範圍內，引進策略性投資人，約可占股30％多，目前應正在洽特定對象。