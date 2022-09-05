現年15歲的馬來西亞女星阿琪絲（Puteri Balqis），過去曾以童星身分出道，長相甜美、五官精緻的她，也憑著自然又精湛的演技在頒獎典禮上獲得「最佳女主角獎」，人氣不斷攀升。但日前她接受媒體採訪時，卻突然自爆從小就遭父親性騷擾，讓她身心重創，也成了她一生的噩夢。

阿琪絲近日接受網路節目《Bros Gang TV》的訪問，被問到自己和爸爸的關係，她坦言因「父親長年沉迷於謎片」而使父女關係不佳。阿琪絲透露，家裡雖然是經營餐廳，但爸爸只要一一打烊就會直接在店裡面開謎片來看，還會把音量調到最大聲，就算是有朋友在旁他也絲毫不避諱，就像是打開電視看卡通片一樣自然，甚至他看著看著還會當著她與媽媽的面直接DIY，即使當時的她才5歲，爸爸也會逼她一起看。

接著阿琪絲還加碼爆料，爸爸的行為不僅如此，她從5歲開始除了被逼看謎片外，只要一進廁所，爸爸就會跟著進去，甚至對她毛手毛腳，一下親她一下蹲下來摸她，讓她相當害怕也成為她童年最可怕的記憶。而現在爸爸已經失蹤很久，沒有聯絡了，她才能與媽媽相依為命，幸福的過生活，甚至強調「他不在我才能變得更好」。而影片曝光後也引起網友熱烈討論，紛紛大讚她的勇敢，並祝福她有更好的未來。

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