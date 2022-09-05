5日的歐洲男籃錦標賽賽場出現一場大爆冷門的比賽，東契奇(獨行俠)領軍的衛冕軍斯洛維尼亞，竟以93比97爆冷輸給波士尼亞，這是斯洛維尼亞隊史首次在歐錦賽不敵波士尼亞，雙方過去3度交手都由斯洛維尼亞取勝，目前兩隊在今年歐錦賽預賽同拿2勝1敗。

「我都起雞皮疙瘩了，能夠待在紐基奇身邊看著他領導這支球隊，感覺真的很驚奇，」貢獻22分、5助攻與5籃板的波士尼亞前鋒穆沙表示，「這支球隊太不可思議了，我們能在今年歐錦賽做到任何事。」約翰羅伯生也拿23分，紐基奇(拓荒者)12分、9籃板。

波士尼亞爆冷擊敗斯洛維尼亞的關鍵，在於全場三分球投30中15，命中率高達5成，罰球也有罰17中16，其中包含最後13.5秒內的4罰俱中，更讓斯洛維尼亞主將東契奇全場投18中8，含三分球投8中0，只拿16分、8助攻與8籃板。

而法國今天靠著亞布塞萊攻下17分，戈貝爾(灰狼)也拿15分、9籃板，終場78比74險勝匈牙利，在堪稱死亡之組的B組中，跟斯洛維尼亞、波士尼亞同拿2勝1敗，目前B組仍以3勝0敗的德國穩居分組首位。