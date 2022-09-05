本季正在追逐歷史紀錄的人不只普侯斯（Albert Pujols）與賈吉（Aaron Judge）。紅雀一壘手戈史密特（Paul Goldschmidt）今年打出生涯最佳球季，不僅被看好摘下個人首座MVP，甚至有機會挑戰歷史性的「打擊三冠王」。畢竟MVP每年都有，打擊三冠王可能幾十年一遇，比起「投手三冠王」更加罕有，過去半個世紀僅有美聯米蓋卡布瑞拉（Miguel Cabrera），國聯則是85年無人達成。

對於投手來說，三冠王的數據是勝投數、自責分率、奪三振，通常這3個數據是正相關，三振愈多、愈不容易失分，理論上勝投機率也愈高，當代就有柯蕭（Clayton Kershaw）、韋藍德（Justin Verlander）、縮水球季的比柏（Shane Bieber）3位投手達成。

打擊三冠王是看打擊率、全壘打、打點3項數據，通常全壘打愈多、打點就愈多，由於巧打和長打是兩種不同的技術，打擊率與全壘打通常難以兼顧。本季的賈吉是打擊雙冠王（全壘打與打點），但是打擊率只勉強達到3成。

現在戈史密特3項數據都被咬得很緊，打擊率0.331、打點107 微幅領先，全壘打34支國聯第3，輸給第1名席瓦伯（Kyle Schwarber）的36轟。席瓦伯是有名的全壘打專業戶，打擊率偏低而集中在長程火力，戈史密特追過他又要兼顧打擊率肯定不容易。國聯最近一位三冠王是1937年的名人堂球星梅迪威克（Joe Medwick），他當年也是紅雀球員。