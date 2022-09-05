9月份各投信ETF目前總共有20檔公告配息，除息日從9月19日至9月20日不等，已公告的資訊來看以債券ETF為主，總計有1檔股票型與19檔債券ETF。投資人可從配息率和報酬率2項指標來決定參與配息的方向。

債券ETF部分以群益中國政金債(00765B)配息6.04%最高，也是唯一一檔有6%的高配息率債券ETF，股票型則是元大台灣高息低波7.2%最高；不過以今年來報酬率來看，元大台灣高息低波-5.87%，而群益中國政金債則是1.23%。另外以今年來報酬率來看，只有3檔保持正報酬，分別是群益0-1年美債9.27%、永豐1-3年美公債6.12%、群益中國政金債1.23%。

至於配息率方面，20檔公告的ETF中，年化報酬率前5名分別為：元大台灣高息低波7.2%，群益中國政金債6.04%，元大10年IG醫療債5.04%%，中信投資級公司債4.99%，元大AAA至A公司債4.84%。

群益中國政金債ETF(00765B)基金經理人張菁惠表示，觀察中國下半年開始總體經濟數據疲弱，因此人行採取積極寬鬆貨幣政策因應，考量中國短期經濟壓力大，預期人行將持續有降准或降息等寬鬆貨幣政策空間，因此政策性金融債利率仍有下探空間。而全球金融市場受地緣政治風險影響表現震盪，中國政策金融債不僅具高信評和高債息優勢，其與國際資產的相關性低，受國際資產波動程度相對低，也是一另類避險選擇。另相較美國或英國等國家貨幣政策將緊縮，開始逐步升息，中國仍處於貨幣寬鬆階段，利率波動風險較低，皆有利中國政策性金融債淨值表現。

投資債券ETF得好處在於享有交易便利、投資組合透明度高且費用率低等優勢，加上又多具有配息機制，同時也可做為建立收益部位的好工具，現行台灣市面上的債券ETF除了少數是採取月配息、半年配息和不配息之外，八成左右的債券ETF產品都採取季配息模式，因此在資產配置和固定息收需求的考量下，投資人除了可選擇月配息產品外，也能透過配置不同配息時程的債券ETF來打造月月領息的投資效果。