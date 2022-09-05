美就業報告利多不敵歐洲天然氣危機憂慮，美股2日開高走低，三大指數寫下周線連三黑紀錄。9月台指期今日開盤下跌8點，為14590點，金融期持平、電子期開低。

永豐期貨指出，台指期上週五(2日)下跌139點至14598點。價差方面，台指期逆價差擴至-75.04點，電子期逆價差縮至-3.45點，金融期逆價差擴至-6.18點。現貨部分，三大法人賣超172.43億元。

在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加1927口至-3883口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少2401口至3658口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少3368口至84口。

永豐期貨表示，上週五台股日KD指標持續死亡交叉向下，加上台幣貶勢未止，資金面恐持續對近期台股表現造成壓抑，而考量到美國稍晚將發布非農就業數據，建議投資人仍需做好停損停利以防短期波動。