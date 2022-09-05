【LIVE直播】台南兩員警英勇殉職告別式 總統蔡英文頒褒揚令

「明誠、瑞傑！你們的任務結束了！」台南市警察局警員凃明誠、曹瑞傑殉職，5日在台南市立殯儀館景行廳舉行告別式，府院部首長齊聚致哀，場面十分隆重。蔡英文總統上午9點特地到場頒發2名員警褒揚令，表彰2名勇警為了守護民眾財產安全，搏鬥到生命最後一刻的英勇表現，並當場以總統的身分，宣布2警的任務結束。

台南市殺警案因公殉職的兩位英勇員警的告別式今上午在台南市立殯儀館景行廳舉行，總統蔡英文親自頒發褒揚令。（翻攝中時新聞網直播）

蔡英文還說，明誠在同事眼中是溫暖耐心的好警察，瑞傑在家裡是孝順的孫子，在工作上也是辦案積極的好警察。2人即使受傷，依然英勇對抗不法，奮力守護同事的安全，這樣的表現讓我也讓全國人民動容，警界失去如此重要的人才，是國家莫大的損失。

蔡英文強調，政府會持續改善警察執法、執勤裝備，讓員警在必要時可以安心使用警械，悍衛執法安全與人身安全，同時政府也會通盤檢討外役監相關規定，以強化社會安全網。

行政院長蘇貞昌也到場頒發楷模獎章，內政部長徐國勇則追晉2人巡官職務，台南市長黃偉哲也頒發卓越市民表揚狀，由凃明誠的弟弟及曹瑞傑的大哥代表受贈。2名勇警的棺木，還分別由8名分局長覆蓋國旗、8名副分局長覆蓋警旗。500多名來自南台灣各縣市的警察代表，也到場觀禮致哀。

上午9時至9時40分的榮典時段，景行廳會場僅有涂、曹2家至親家屬及治喪委員會的機關團體代表觀禮，告別式則從9時40分起，由各機關團體進行治喪公祭；10時30分開放到場人士捻香悼念。