「明誠、瑞傑！你們的任務結束了！」台南市警察局警員凃明誠、曹瑞傑殉職，5日在台南市立殯儀館景行廳舉行告別式，府院部首長齊聚致哀，場面十分隆重。蔡英文總統上午9點特地到場頒發2名員警褒揚令，表彰2名勇警為了守護民眾財產安全，搏鬥到生命最後一刻的英勇表現，並當場以總統的身分，宣布2警的任務結束。
蔡英文還說，明誠在同事眼中是溫暖耐心的好警察，瑞傑在家裡是孝順的孫子，在工作上也是辦案積極的好警察。2人即使受傷，依然英勇對抗不法，奮力守護同事的安全，這樣的表現讓我也讓全國人民動容，警界失去如此重要的人才，是國家莫大的損失。
蔡英文強調，政府會持續改善警察執法、執勤裝備，讓員警在必要時可以安心使用警械，悍衛執法安全與人身安全，同時政府也會通盤檢討外役監相關規定，以強化社會安全網。
行政院長蘇貞昌也到場頒發楷模獎章，內政部長徐國勇則追晉2人巡官職務，台南市長黃偉哲也頒發卓越市民表揚狀，由凃明誠的弟弟及曹瑞傑的大哥代表受贈。2名勇警的棺木，還分別由8名分局長覆蓋國旗、8名副分局長覆蓋警旗。500多名來自南台灣各縣市的警察代表，也到場觀禮致哀。
上午9時至9時40分的榮典時段，景行廳會場僅有涂、曹2家至親家屬及治喪委員會的機關團體代表觀禮，告別式則從9時40分起，由各機關團體進行治喪公祭；10時30分開放到場人士捻香悼念。
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